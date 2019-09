Es falso que, “según estudio cientifico, llorar te ayuda a bajar de peso”

Vía redes sociales, se reportó que derramar lágrimas ayudaba a bajar de peso. Esta conclusión era, supuestamente, la revelación de un estudio científico. Sin embargo, no es cierto.

En general, las publicaciones del 2019 coinciden en reportar la existencia de un estudio científico dirigido por el doctor Peter Slack y llevado a cabo en el St. Paul Ramsey Medical Center, en Estados Unidos, cuya conclusión es, supuestamente, que el llanto causado por alguna emoción reduce los niveles de cortisol en el organismo y se traduce en la pérdida de peso.

Artículos fueron publicados entre el 2016 y el 2019.

Primero buscamos la existencia del supuesto estudio científico usando el nombre del investigador y de la institución. Luego, consultamos con especialistas para hablar sobre el cortisol y su relación con la salud.

¿Existe el estudio?

El artículo más antiguo en español que identifica a Pete Sulack como director del estudio fue publicado el 8 de agosto del 2018 en la sección de ‘Vida y estilo’ de una página informativa.

El 22 de julio del 2016, la web de un canal televisivo en español expresa que su fuente es el Daily Mail. El artículo recoge la opinión del doctor Pete Sulack, “experto en estrés” pero no lo presenta como el autor del estudio.

El diario británico Daily Mail cita un artículo eliminado de PopSugar en inglés —visible gracias a una captura de Web Archive— y a un estudio publicado por The New York Times en 1982 —que no trata de la pérdida de peso por lágrimas—.

La fuente original citaba a Pete Sulack como analista, no como autor del estudio.

“Llorar también es bueno para reducir los niveles de estrés en el cuerpo”, declara el doctor Pete Sulack a Pop Sugar. Y luego, en el párrafo siguiente, el medio cita el estudio del St. Paul Ramsey Medical Center, en Minnesota, para decir que la sustancia expulsada mediante el llanto posee hormonas del estrés.

La fuente enlazada —o hipervinculada— es una columna titulada publicado el 31 de agosto de 1982 en la sección Ciencias del The New York Times, titulada ‘Papel biológico de las lágrimas emocionales emergen a través de estudios recientes’. Esta informa sobre el estudio del doctor William H. Frey. “Su teoría, para la cual ahora hay evidencia indirecta, es que las lágrimas ayudan a aliviar el estrés al eliminar al cuerpo de sustancias químicas potencialmente dañinas inducidas por el estrés”, escribió Jane E. Brody.

Artículo de 1982 indicaba que habían "pruebas indirectas" para reforzar la teoría del doctor Frey.

Entonces, el estudio al que se hace referencia no relaciona el llanto con la pérdida de peso.

¿Cuál es la relación entre el nivel de cortisol, el peso y la salud?

La explicación —que se incluía en las notas de este 2019— es que al llorar se liberan hormonas, las cuales general que el estrés disminuya y a su vez impacte en el nivel del cortisol, dando como resultado la pérdida de peso.

Entonces, ¿disminuyendo los niveles de cortisol implica necesariamente que voy a bajar de peso? No.

El funcionamiento del cortisol en el cuerpo es mucho más complejo. Según la nutricionista del Hospital Cayetano Heredia, Ideliza Navarro, se trata de una “hormona sintetizada a partir del colesterol”. Está encargada del incremento de glucosa en la sangre (gluconeogénesis).

El cortisol estimula los procesos metabólicos ante una alta demanda de actividad, indicó el doctor endocrinólogo Victor Berrocal a La República. Tanto su deficiencia como su exceso traen consecuencias drásticas para la salud.

Un nivel ínfimo de cortisol en el cuerpo —menor a los 3 o 5 mcg/dL en horas de la mañana— desemboca en insuficiencia renal, según el endocrinólogo.

Por otra parte, un exceso de cortisol —superior a los 28 mcg/dL en horas de la mañana— puede derivar en el desarrollo del síndrome de Cushing, según el endocrinólogo Berrocal. Esta patología se manifiesta de forma visible con una redistribución de grasa en el cuerpo. Las extremidades se tornan delgadas, mientras que el tronco es abultado (obesidad centrípeta).

Aclaración: en la obesidad centrípeta, las extremidades son delgadas, en el cuerpo de manzana, no. El cuerpo de pera es ancho en las caderas.

Otros efectos son el aumento de la glucosa, la destrucción de las células musculares, la retención de líquidos y la presión alta. El médico indicó que se debe a un uso inadecuado de los medicamentos que contienen corticoides.

El doctor Álvaro Cáceres, del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), explicó a La República que el uso sin supervisión médica de gotas que contengan corticoides puede causar cataratas y el glaucoma, sobre todo si se trata de una exposición prolongada, “superior a los seis meses”.

Las lágrimas naturales contienen un 98% de agua, electrolitos, oxígeno, la enzima lisozima y la proteína lactoferrina que van a formar una barrera frente a las infecciones, indicó el oftalmólgo Cáceres. Pero, cuando hay procesos inflamatorios en la vista pueden usarse corticoides, como en el tratamiento del ‘ojo seco’.

En conclusión

No hay un estudio científico que pruebe que llorar va a hacerte bajar de peso. A esto se agrega que un exceso o déficit de cortisol es grave para la salud. Calificamos este artículo publicado por varias páginas informativas como falso.

Los signos que se pueden observar en una persona con cortisol elevado son estrías de color rojovioláceo, acumulación de grasa en el tronco, la cara de luna llena y la acumulación de grasa en el cuello, similar a una joroba. A esto se suma que la piel puede amoratarse fácilmente ante un golpe leve.