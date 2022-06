Qatar: ¿cuánto cuesta viajar a su capital, Doha, con un presupuesto económico?

Si bien Doha, la capital de Qatar, ha formado su reputación en la línea deportiva luego de que en los últimos años se festejaran eventos como el Mundial de Natación en Piscina Corta de 2014, el de Ciclismo en Ruta de 2016, el de Gimnasia Artística de 2018 y el de Atletismo de 2019; es un destino que tiene más actividades turísticas que ofrecer.

Desde una excursión por el desierto hasta un día de aventura en kayak. Esta ciudad caracterizada por una economía sostenida en el gas y el petróleo se encuentra en el ojo público por ser la sede del Mundial de Fútbol 2022, pero los viajeros tienen la posibilidad de visitarla y disfrutar de más rutas novedosas. ¿Cuánto dinero necesitarán para llegar hasta este extremo sur del Golfo Pérsico?

Como la finalidad es considerar el mayor ahorro posible, la siguiente guía mostrará los costos más cómodos para tu bolsillo. Sin embargo, es importante destacar que hay opciones a mayor precio y con mejores ventajas extras.

¿Cuánto dinero se necesita para viajar a Doha?

De acuerdo con el portal cheaptickets.com, el pasaje de Lima a Qatar puede costar US$ 2.389. Es un vuelo de más de 34 horas con una escala obligatoria de más de 16 horas en Madrid. Sin embargo, si deseas pasar menos tiempo en el avión, puedes optar por un vuelo de US$ 2.710 y aterrizar en Doha en 20 horas. Aun así, hay una escala de dos horas en Madrid.

El monto mínimo para hospedarte es de S/ 155, según los datos de Airbnb. Se trata de habitaciones sencillas que te dejan un presupuesto mayor para la comida, la cual está valorizada desde S/ 15, como indica TripAdvisor.

La alternativa más económica para movilizarte es a través del tren: la tarjeta Standard vale US$ 2,75, es decir, S/ 11 aproximadamente, y cada viaje cuesta US$ 0,5, lo que equivale a S/ 1,90. Aunque también existe una tarjeta especial para los micros: la Classic Card recargable que está a US$ 7,90 o S/ 29.

También son famosas la Limited Card, que te brinda la posibilidad de realizar dos viajes en 24 horas a partir del momento de la compra y que está valorizada en US$ 2, es decir, S/ 8; y la Unlimited Card, con viajes ilimitados durante 24 horas tras el momento de la compra. ¿Su precio? US$ 5,65 o S/ 21 aproximadamente.

Haciendo un cálculo que agrupe el traslado y, al menos, cinco días de permanencia, las cifras son las siguientes:

Pasajes de ida y vuelta: 4.778 soles (2389 x 2)

Cuatro noches en un hospedaje económico: 460 soles (115 x 4)

Tres comidas al día durante cinco días: 225 soles (45 por día)

Movilidad por cinco días: 49 soles (11 soles de tarjeta + 38 soles por cuatro traslados al día en promedio)

El monto total es de 5.512 soles, pero sin incluir el dinero que necesitas para formar parte de los tours ni el costo de lo más representativo de la gastronomía. ¿Ya tomaste nota?