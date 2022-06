¿Cuál es la mejor época del año para viajar a Tumbes, Piura y otros departamentos de la costa?

Si bien las rutas turísticas conllevan una gran dosis de diversión y encanto, es necesario verificar las características del entorno para evitar inconvenientes durante uno de los momento más esperados del año: un viaje. Por tanto, si dentro de tu agenda estás considerando escapar de tu ciudad y conocer la parte costa del Perú, verifica a qué escenario te enfrentas y ordena todo lo que necesites para una estadía placentera.

¿Viajar durante las vacaciones de julio, por ejemplo, será tan conveniente como hacerlo durante los días libres de octubre? A continuación, una guía.

Tumbes

Este destino recibe a los turistas en todo momento del año, pero durante los meses de calor extremo, la estadía puede resultar complicada, así que de abril a diciembre resulta una muy buena temporada. Aun así, cabe mencionar que Tumbes tiene periodos secos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Piura

Piura es una ciudad considerada un paraíso en cuanto a playas se refiere, así que en la parte más caliente del año — enero y febrero — este sitio es un muy buen refugio. Al igual que Tumbes, la ciudad del eterno calor también tiene periodos secos: junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Lambayeque

Los meses más visitados son enero, febrero, marzo y abril ya que los periodos secos son de junio a noviembre. Y aunque marzo sea el mes más lluvioso, junto con febrero configuran la mejor temporada para nadar.

La Libertad

Enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre. La ventaja es que aunque los meses más lluviosos sean mayo, junio, agosto, septiembre y octubre, la posibilidad de nadar sin complicaciones se extiende todo el año.

Ánchash

Lo recomendable es viajar entre mayo y septiembre, cuando los días son mayormente despejados. Aquí se encuentra Huaraz, un destino conocido conocida como la meca del trekking y senderismo del Perú, y es por esto que para realizar rutas de más d eun día es esencial contar con una menor presencia de lluvias.

Lima

En promedio, los meses más buenos son enero, febrero, marzo, abril, mayo y diciembre. Es oportuno mencionar que marzo es el mejor mes disfrutar de las playas y el calor. Las olas, por su parte, son amigables con los bañistas de enero a mayo.

Ica

Si bien todo el año es perfecto, puedes aprovechar las fiestas del mes de octubre y conocer las costumbres de las celebraciones religiosas locales. No obstante, no es la única celebración que destaca, también está la famosa vendimia que generalmente se realiza los primeros días de marzo. No te pierdas de la popular coronación de la reina de la vendimia, el corso y la infaltable yunza.

Arequipa

En promedio, los meses más templados son marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Febrero, por su parte, es el mes más lluvioso y los meses más fríos son junio y julio.

Moquegua

Los meses más suaves son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¡Ojo! Febrero es el mes más lluvioso.

Tacna