Conoce las 5 mejores playas de Piura que debes visitar este verano

Piura es una de la regiones que tiene las mejores playas del Perú. Estos destinos suelen ser visitados por peruanos y extranjeros, quienes viajan al norte del país para disfrutar de los más bellos atractivos turísticos. En tal sentido, si deseas desconectarte de la rutina o estás planeando tus vacaciones, te mostramos las 5 playas más bonitas de Piura.

Cada una de la siguientes recomendaciones se destaca por tener un encanto particular. Además, ofrecen una gran variedad de actividades que puedas disfrutar para que pases un momento de tranquilidad. Otros de sus atractivos son sus discotecas, donde las personas se pueden divertir.

¿Cuál es la playa más famosa de Piura?

La playa más famosa de Piura es Máncora. Se trata de uno de los principales destinos de la región del norte, ya que su vida nocturna es muy activa y sus olas permiten a los turistas practicar surf.

Se encuentra al norte de la provincia de Talara y se caracteriza por su arena blanca. Es, además, una de las mejores opciones para vacacionar, debido a que es un lugar apacible.

Máncora es una de las playas más populares del Perú y se encuentra a cuatro horas de Piura. Foto: Takashi Matsumura

¿Cuántas horas de viaje hay de Piura a Máncora?

Máncora se encuentra a 181 kilómetros de Piura. Es por que el viaje de este lugar a la playa es de cuatro horas en promedio si viajas en autobús. En cambio, si te trasladas con un vehículo propio o taxi, pueda llegar en tres horas con 20 minutos. En lo que respecta al precio del pasaje, un boleto de bus cuesta entre 30 y 90 soles, dependiendo de la empresa donde decidas transportarte.

¿Cuántas playas tiene Piura?

Además de Máncora, Piura tiene otras nueve playas. Estas son el balneario de Colán, Cabo Blanco, Vichayito, los Órganos, las Pocitas, Lobitos, Ñuro, playa Yacila, y Negritos. De todas ellas, cuatro se caracterizan por ser los destinos más solicitados por los turistas, debido a que tienen los mejores atractivos para visitar. Conoce aquí cuáles son.

Vichayito

Vichayito es una de las playas de Piura donde predomina la calma. Si deseas disfrutar de un momento de tranquilidad, debes visitar este lugar. Se encuentra a 13 kilómetros de Máncora.

Sus aguas son cálidas y se puede practicar buceo, sobre todo en las épocas de verano. Solo en el mes de julio hay vientos fuertes que impiden realizar este pasatiempo.

Registra temperaturas de 24º C casi todo el año. La temporada más calurosa es durante los primeros meses del año. En febrero puede alcanzar los 29º C, mientras que en septiembre puede bajar hasta los 18º C.

La playa Vichayito es uno de los cinco destinos más hermosos para visitar en Piura. Foto: Jorge Barrantes

Los Órganos

Se ubica en el distro de Los órganos. Es muy atractiva, sobre todo por sus aguas turquesas. Se trata de un lugar tranquilo con arena blanca e ideal para practicar todo tipo de deportes acuáticos.

La playa los Órganos se ubica muy cerca de Máncora. Foto: captura Patelana

Colán

Colán tiene varios restaurantes y hoteles para que los visitantes puedan gozar de todas las comodidades durante su estancia. Se encuentra a 25 minutos del puerto de Paita y es considerada una de las playas más grandes de toda la costa peruana.

También puedes practicar rapel o tubulares. Asimismo, los meses más recomendados para viajar a este lugar son abril y junio, ya que en esta época la marea es más alta.

Colán se encuentra a 25 minutos del puerto de Paita. Foto: DitchTheMap

Cabo Blanco

A Cabo Blanco han asistido una gran cantidad de personajes célebres, como el príncipe Felipe de Edimburgo, el escritor Ernest Hemingway o la actriz Marilyn Monroe. Es las más popular entre los surfistas, debido a que posee grandes olas que pueden llegar a los cuatro metros de altura.

Al igual que en los Órganos, sus aguas son turquesas y cálidas. Además, se ubica cerca de otros playas muy bellas de Piura, como Máncora o Vichayito.