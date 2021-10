SHP: “Exposición de reliquias peruanas en EE.UU. iniciará la recuperación de nuestro turismo receptivo”

El presidente de la Sociedad Hoteles del Perú (SHP), José Koechlin, afirmó que la exposición de casi 200 piezas arqueológicas del antiguo Perú en el Museo de Arte de Boca Ratón (Florida), Estados Unidos, será el inicio de la recuperación del turismo receptivo americano hacía nuestro país.

“Es lo más grande que haya sucedido en la promoción del Perú como destino turístico para el público extranjero”, dijo Koechlin, quien además reveló que similar exposición para el turismo europeo habrá el próximo 14 de abril del 2022 se inaugure en París (Francia) y seis meses más tarde, en Milán (Italia).

“Machu Picchu and The Golden Empires of Peru” es una exposición que combina una experiencia inmersiva digital de destacadas piezas de nuestro país, y cuya muestra se lucirá en territorio norteamericano desde hoy, sábado 16 de octubre, en el Museo de Boca Ratón.

El titular de la SHP añadió que es un nuevo concepto de hacer museología, agregando con la realidad virtual de Machu Picchu, documento bien hecho y quizás una de las mejores realizadas bajo esa modalidad.

“Hay una presencia de Perú que no la hubo antes. En otras palabras, un peruano residente en el extranjero puede ir a Boca Ratón y presenciar la mejor muestra que se ha hecho de nuestro país con una museología extraordinaria que utiliza elementos emocionales”, explicó.

Ai Apaec en Boca Ratón

Durante su visita a la exhibición, los invitados fueron llevados a la misteriosa ciudad en el cielo, Machu Picchu, como parte de un viaje a través de la historia junto al héroe mítico Ai Apaec, que les descubrirá los misterios de la cosmología del antiguo Perú.

Sobre Ai Apaec, José Koechlin señaló que en el museo norteamericano se manifiestan de diferentes maneras sobre este personaje, pero “no sabemos formalmente de quien se trata”, y aseguró que mientras se exponga lo mejor de nuestro país milenario en el exterior, la recuperación del turismo receptivo será grandioso.

“Hoy, un connotado banquero del Ecuador me manifestó que se sentía orgulloso de las reliquias que dejaron en su país, pero al ver lo que ofrecía el Perú, tomó la decisión en visitar nuestro país por 15 días, acompañado por 20 personas de su familia”, manifestó Koechlin, quien asistió a la ceremonia de inauguración del antiguo Perú en Boca Ratón, Florida.

Los visitantes al Museo de Arte de Boca Ratón podrán contemplar 192 piezas de los museos Larco de Lima y del Sitio Manuel Chávez Ballón de Aguas Calientes (Cusco), que provienen de tumbas reales y señoriales y muchas nunca fueron vistas antes fuera de Perú.

Uno de los elementos más interesantes es un atuendo de oro, completamente intacto, que perteneció a un emperador Chimú y se remonta al 1300 D.C. La exposición de las reliquias peruanas en el exterior se hará por espacio de dos años en lugares donde haya grandes posibilidades de atraer a turistas hacia el Perú.

“Somos una de las seis cunas de la civilización y la única en el hemisferio sur; y aquí en Boca Ratón se demuestra”, finalizó el titular de la SHP.