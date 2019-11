Costa peruana: revisa los lugares turísticos que puedes visitar solo o en familia

Lugares turísticos de la costa peruana | ¿A dónde ir por el feriado largo? Los días no laborables son ideales para viajar en familia y visitar sitios del Perú que aún no conoces. Es por ello que los peruanos ya se vienen preparando para disfrutar de los próximos días no laborables que han sido decretados por el Gobierno.

Aprovecha estos días para salir de la rutina y planear un viaje de turismo junto a los que más quieres con esta guía que te brinda La República Turismo sobre lugares turísticos que se encuentran en la costa peruana y que debes conocer:

1. Churín

Primer lugar turístico de la costa peruana | Ubicado a seis horas de Lima, en la provincia de Oyón, Churín es conocido por sus baños termales. Este espacio de turismo es ideal para relajarse y escapar del bullicio limeño. Además, se puede realizar una visita guiada por el pueblo y disfrutar de sus famosos alfajores.

Baños termales de Churín. Foto: Difusión

2. Punta Sal

Segundo lugar turístico de la costa peruana | El Balneario de Punta Sal, en Tumbes, es reconocido turísticamente por sus hermosas playas. Además, en los meses de julio a octubre, coincidiendo con los feriados largos, se ha caracterizado por el avistamiento de ballenas y tiburones en sus mares.

Balneario de Punta Sal. Foto: Booking

3. Lunahuaná

Tercer lugar turístico de la costa peruana | A dos horas de Lima, Lunahuaná es un destino de turismo cultural, de aventura y gastronómico. Se caracteriza por ser soleado la mayor parte del año. Si eres un apasionado de la adrenalina aprovecha este feriado para practicar deportes de aventura como canotaje, trekking y clicismo de montaña.

Si buscas deportes de aventura, Lunahuana es la opción. Foto: Andina

4. Huanchaco

Cuarto lugar turístico de la costa peruana | Trujillo cuenta con el balneario de Huanchaco, playa predilecta para los amantes del surf. También, alberga una gran diversidad biológica en el Bosque Natural El Cañoncillo, zona ideal para acampar y practicar deportes de aventura con increíbles paisajes. Aprovecha este feriado largo para conocer los sitios arqueológicos Chan Chan y las huacas del Sol y Luna.

Balneario de Huanchaco. Foto: Andina

5.Reserva Nacional de Paracas

Quinto lugar turístico de la costa peruana | Ubicado a tres horas de Lima, en Pisco; la Reserva Nacional de Paracas es apreciada por las distintas opciones de turismo que ofrece. Si eres un amante de las caminatas, puedes recorrer las distintas playas y observar a las especies marinas y aves migratorias que habitan ese lugar. También hay opciones para realizar deportes de aventura y conocer sus sitios arqueológicos.

Reserva Nacional de Paracas. Foto: Andina

6. Huacho-Huaral-Chancay

Sexto lugar turístico de la costa peruana | Inicia el trayecto en el Castillo de Chancay, a 1 hora y media de Lima. Luego visita la ex Hacienda Huando en Huaral, y finaliza el recorrido en Huacho, donde la oferta gastronómica es diversa. También puedes visitar la Albufera de Medio Mundo, refugio turístico natural al norte de Huacho, donde se puede pasar una agradable noche.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de estos tres destinos en estos feriados. Foto: Andina

7. Caral – Barranca

Séptimo lugar turístico de la costa peruana | A tan solo tres horas de Lima, el centro ceremonial de Caral es patrimonio cultural de la humanidad y espacio ideal para escapar de Lima. Si deseas extender la visita, puedes pasar la noche en Barranca, situado a una hora de Caral y visitar las playas y restaurantes al borde del mar.