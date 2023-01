TikTok se ha convertido en una plataforma en la que se publican diversos videos cotidianos o que reflejan una situación. En la actualidad, en Perú, la convulsión social se pone en evidencia gracias a registros audiovisuales y, aunque hay algunos clips muy duros y tristes, también hay otros que provocan una sonrisa en los usuarios, sobre todo, cuando se da a conocer el ingenio de algunas personas para enfrentar problemas.

Video viral

En la red social china más utilizada por los jóvenes en la actualidad se difundió un curioso video sobre un joven peruano que tuvo una idea para no cargar más su maleta. El hombre, que caminaba con una mochila en la espalda, no pudo transportarse con normalidad por el bloqueo de una vía principal, producto de las manifestaciones en las regiones peruanas, pero eso no le impidió para que llegara a un punto habilitado.

Así que tomó su maleta y la metió al interior de una llanta. Una vez dentro, posicionó el neumático de manera vertical y lo hizo girar por la pista. La facilidad con la que trasladaba su equipaje hizo que caminara de manera más rápida unos cuantos metros más.

Reacciones en TikTok

El clip subido por la usuaria @naty_py33, cuya descripción es “El peruano no va a la NASA porque no quiere”, se viralizó, pues acumuló más de 15.000 reproducciones y 8.400 comentarios. Además, el mismo video fue difundido en Facebook y Twitter.

“Nos la ingeniamos para salir adelante”, “Siempre los peruanos tenemos buenas ideas”, “Pese a las circunstancias, nos superamos siempre”, se leyó en la sección de respuestas de la publicación.