Pastor enfurece en misa y asegura que los ‘tiktokeros’ se irán al infierno: “Arrepiéntete”

Miles de usuarios en las redes sociales han quedado impresionados al ver un reciente video viral compartido en TikTok. Estas imágenes muestran el preciso instante en el que el pastor de una iglesia enfurece y critica duramente a quienes son considerados ‘tiktokers’. ¿La razón? Conócela a continuación.

Todo ocurrió dentro de una congregación, cuando el predicador ofrecía una misa con todos los creyentes. En un momento de su discurso, el hombre arremetió contra las personas que invierten su tiempo en crear contenido para redes sociales, específicamente TikTok.

“Todos los tiktokeros se van a ir al infierno. Hacen mímicas, hijos del diablo, arrepiéntete tiktokero, tiktokera. Cristo viene pronto”, se le oye decir al predicador mientras el público lo escucha atentamente.

Pero no fue solo eso, ya que también se refirió a aquellos que ven videos en dicha plataforma, quienes, según su creencia, tampoco se salvarían de no entrar al reino de Dios. “Los novelas, los tiktokeros, los pornografistas, aprendan hermanos, no se van a ir al cielo. Arrepiéntete”, dijo.

“Aquí venimos a servir a Cristo”, culminó su mensaje tras asegurar a los fieles que, si no están de acuerdo con sus creencias, están invitados a acudir a otra iglesia.

Como era de esperarse, este video se hizo viral precisamente en TikTok, donde ya acumula miles de likes y reproducciones. “Me voy derechito con Satanás”, “No se diga más, nos vamos todos”, “¿Y ahora de qué trabajo para ser millonario?”, dijeron algunos cibernautas.