Pareja de adultos mayores es sensación en redes por trasladarse como 2 adolescentes en una bicicleta

A menudo, los adultos mayores logran acaparar las miradas por su tierno y hasta divertido comportamiento. Sin embargo, en esta ocasión, una pareja dejó con los pelos de punta a miles de cibernautas en TikTok luego de trasladarse en una bicicleta, como lo haría cualquier muchacho en plena adolescencia.

Mediante una grabación compartida en la cuenta @Delarosa.jazmin se mostró a una mujer y un hombre conduciendo una bicicleta de peculiar manera. Como evidenció el clip, el varón manejaba el vehículo de dos ruedas, mientras que la dama iba parada sobre los fierros que sobresalían de la llanta trasera.

Sin temor a caerse por su avanzada edad, la señora demostró que aún puede correr riesgos y sobre todo tener el equilibrio perfecto para ir con su compañero como piloto de la bicicleta. Bien sujetada de la espalda de su pareja, la adulta mayor iba muy segura y cuando pasaban por un rompemuelle, el sujeto avanzaba lentamente para evitar que su acompañante cayera al piso.

Como era de esperarse, el clip ya ha superado los 3 millones de reproducciones y ha generado miles de comentarios aplaudiendo la audacia de la pareja.

“De esos amores ya no existen”, “El video me hizo llorar”, “Ya quisiera tener el equilibrio de esa señora. En el primer tope ya hubiera salido volando”, “Lo más hermoso que he visto hoy”, “Eso es verdadero amor”, “Esa es la verdadera riqueza”, “Lo más bonito que miraron mis ojos” fueron algunas reacciones de los cibernautas en la publicación de TikTok.