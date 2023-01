Perrita va a buscar un palito de madera para jugar, pero regresa con un objeto sexual

Los animales se han convertido en los principales protagonistas de divertidos y curiosos videos que se comparten en las redes sociales, como sucedió con una traviesa canina que equivocó la orden que le dieron y trajo un objeto que dejó atónitos a los cibernautas en Facebook.

Según contó Manuel Barcia, su mascota, bautizada como Ahsoka, está acostumbrada a sorprender a sus dueños buscando ramas y llevándoselas para recibir algún premio. Sin embargo, esta vez, erró el objetivo y los dejó asombrados por lo que halló en el bosque.

La perrita de color caramelo le mostró el curioso objeto a su amo y este quedó sorprendido con el resultado, por lo que quiso compartir el hallazgo en sus redes sociales, sacando miles de sonrisas a los usuarios.

La traviesa peluda había hallado un juguete sexual con forma de miembro masculino entre el frondoso pasto. Durante un paseo por Horsforth, Leeds, en Inglaterra, el animal se alejó para ir en búsqueda de alguna ramita, pero encontró algo completamente diferente.

El dueño de la mascota espera no volver a toparse con una historia similar. Foto: composición de LR/Twitter/@Mbarcia24

“Se fue y lo encontró en la hierba alta. Cuando regresó, no podía creerlo. Me reí durante cinco minutos completos antes de reunirme para ir y sacárselo de encima de alguna manera. Pensé que tendría que sacárselo de la boca, cosa que no me gustaba mucho”, siguió narrando.

Tras una larga espera, pudo convencer a su engreída peluda de entregárselo a cambio de algunos caramelos. Segundos después, Barcia abandonó el lugar dejando el juguete ahí.

Aunque le pareció un hecho anecdótico, espera no volver a repetir la historia, pues no se sintió feliz de semejante hallazgo.