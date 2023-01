Joven llevó a su perro a una fiesta para no dejarlo solo: “adoptado, pero a qué costo”

En TikTok se conoció el caso de una joven que llevó a su mascota a una fiesta para que no se quedara solo en casa. El video se hizo viral, debido a que la protagonista decidió usar su cartera como cama temporal para el pequeño can.

Los perros siempre están presentes en divertidos momentos, que se vuelven tendencia en las redes sociales. Los gatos no se quedan atrás; sin embargo, son en menor medida los momentos que logran ser captados.

Viral en TikTok

La presentación del video en TikTok es simple. La descripción indica que la joven no tenía con quien dejar a su mascota, por lo que se podría creer que no saldría de casa. El desenlace fue todo lo contrario, ya que se encontró a la muchacha en una fiesta acompañada de su can.

El caso no terminó ahí, porque el perro quedó esperando a que todo termine, dentro de la cartera de la señorita, mientras ella bailaba y se divertía en compañía de sus amigos y conocidos en el lugar.

Reacciones en TikTok

Muchos de los usuarios de TikTok concuerdan en que este tipo de ambientes no es propicio para cuidar a sus mascotas. Además, indicaron que el potente ruido de la música de fiesta lastimaría el sentido auditivo del can.

“Adoptado, pero a qué costo”, “Él ya quiere estar en su camita”, “Qué pesar del perrito con todo ese ruido”, “Ojalá no se hayan lastimado mucho sus orejas”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.