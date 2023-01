Canino salvador: gato empuja a un bebé y su perro llega para consolarlo

A menudo, se dice que los niños y los animales son los amigos perfectos por la complicidad en sus actos. Esta frase se ha comprobado una vez más al ver en un clip a un bebé que es consolado por su amigo perruno tras ser empujado por un gato. El tierno video se robó el corazón de miles de usuarios en TikTok.

Mediante una grabación compartida en la cuenta @Evgeniya_yaa, se mostró a un nene jugando con un peludo gato. El niño quiso sujetarse de una de las patas del felino, pero, al parecer, a este no le gustó y terminó empujándolo hacia un costado.

El pequeño, que no podía ponerse de pie, se asustó y comenzó a llorar. De inmediato, llegó su amigo perruno y lo consoló dándole unas lamidas en la oreja y secándole las lágrimas que había derramado.

PUEDES VER: Peruano coquetea con extranjera en el tren de Ámsterdam y la reacción de ella se hace viral

El clip, de tan solo unos segundos de duración, generó todo tipo de reacciones y miles aplaudieron el noble gesto del can para consolar a su pequeño compañero. Desde su publicación, el video ha superado los 2 millones de reproducciones y los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios.

“Gato paciente. No mordió y no soltó garras. Solo alejó a un niño que invadió su espacio personal”, “Los gatos no toleran ese trato, son los perros los que toleran”, “Amigo, el bebé solo estaba gateando, el gato solo estaba protegiendo sus patas, el perro es solo el mejor amigo del hombre, mi mamá filmó un momento interesante”, fueron algunas reacciones de los cibernautas en la curiosa publicación de TikTok.