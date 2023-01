Perro sube sobre su dueño para columpiarse juntos en una hamaca, pero nada salió como se esperaba

Los perros son reconocidos en el mundo entero por su gran fidelidad hacia la persona que los cuida, alimenta y les da cariño. Es por ello que el protagonista de esta historia sacó más de una sonrisa y se robó el corazón de otros porque no abandonó a su amo ni siquiera cuando estaban a punto de caerse de una hamaca en la que se mecían. El video, como era de esperarse, no tardó en viralizarse y ha logrado que más de un 1,5 millón de usuarios en TikTok lo vean.

Mediante una publicación realizada en la cuenta @Juanpablorubio, se mostró el preciso instante en que un hombre estaba descansando en una hamaca (una extensa tela sujetada por ambos extremos con sogas gruesas, que estaban atadas a palos de madera).

El muchacho pasaba un momento agradable en compañía de sus amigos y su fiel mascota cuando esta quiso acostarse en el mismo lugar que su amo. Una y otra vez saltó para subirse en el pecho del joven hasta que lo logró. No obstante, los amigos del chico le quisieron jugar una broma moviendo la hamaca de un lado a otro hasta que las sogas se rompieron y el perro junto con su dueño cayeron al piso, lo cual generó las risas de los presentes.

PUEDES VER: Tiktoker china revela cuánto es el sueldo mínimo en su país y usuarios quedan en shock

El video compartido en TikTok generó miles de reacciones, entre las que destacaron la fidelidad del animal para caer al suelo con su amo.

“Firulais: ‘Nos caemos juntos y ya’”, “El perro: ‘Súbeme, del piso no pasamos’”, “Firu: ‘Por lo menos no me caigo solo’”, “El perro: ‘Yo me subo porque me subo contra viento y marea”, fueron algunos graciosos mensajes que dejaron los cibernautas en la publicación.