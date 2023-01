Perrito se enoja con su dueña porque no le compró una cama como a su ‘hermano’

¡No aguantó los celos! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un perrito que llamó la atención por su particular comportamiento al exigirle a su dueña una cama porque a su otra mascota le había comprado.

Ciertamente, los animales suelen ser los actores principales de los clips más graciosos de internet, puesto que insólitas acciones provocan carcajadas en más de uno, tal y como sucedió en este caso.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, la señora llegó con una camita nueva para el perrito más pequeño. Sin embargo, no imaginó que el can mayor le reclamaría a su manera al no recibir ningún regalo, incluso parecía que iba a llorar y le dio una patita en señal de exigencia.

Seguidamente, el curioso momento se viralizó en las redes sociales y los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes sobre lo sucedido.

“Dale su camita porque luego se sentirán mal”, “Así yo me ponía con mi papá cuando solo le compraba cosas a mi hermana menor”, “El perrito merece unas disculpas públicas”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

Hasta el momento, el video ha logrado más de 8 millones de visualizaciones en TikTok y la usuaria que lo publicó fue @dn_mnts_d_c.