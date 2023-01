No tenía con quién dejar a su perrito y lo mete a su cartera para llevarlo a la discoteca

Miles de usuarios en TikTok han quedado impresionados al ver un reciente video viral compartido en la plataforma. Estas imágenes muestran el curioso instante en que una joven se divierte en una discoteca, pero con una acompañante muy singular: su pequeña mascota. ¿Ya lo viste?

Tal como se muestra en las imágenes compartidas por Felix Coorslight, una joven asistió a una discoteca con un grupo de amigos para bailar toda la noche. Sin embargo, tenía una responsabilidad que no podía dejar pasar por alto. Ella debía cuidar a su pequeño perrito.

Pese a no tener con quién dejarlo, la muchacha no fue irresponsable y decidió que el can la acompañaría a la fiesta. Metió al perrito en su bolso y lo dejó allí mientras ella bailaba con sus amigos.

El animalito sacaba la cabeza para ver qué ocurría y se mantuvo tranquilo durante varios minutos. Sin duda, esta acción llamó la atención de miles en las redes sociales, sobre todo en TikTok, plataforma en la que ya acumula más de 209.000 ‘me gusta’.

Además, los comentarios de los cibernautas no tardaron en aparecer. “El perrito diciendo: ‘ya vamos, tengo mucho sueño’”, “Adoptado, pero a qué costo”, “Se nota que ya se quiere ir, seguro no estaba muy buena la fiesta”, fueron algunas de las respuestas.