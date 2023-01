Usuarios se preocupan por perrito que se metió a un coliseo taurino para torear a un bovino

Los perros se han convertido en las mascotas favoritas de las redes sociales y un nuevo video viral de TikTok lo ha corroborado. Esta vez no se trata de un episodio entre amos y mascotas, sino que es el caso de un intrépido canino que hizo una aparición en el lugar menos esperado y riesgoso. Este es el caso de un tierno perro que se apareció en una peligrosa corrida de toros.

Si bien esta tradición taurina lleva cientos de años de antigüedad, las personas saben que exponerse de cerca a un toro es algo muy peligroso que podría incluso atentar contra la vida y la salud.

No obstante, cuando todo parecía estar normal en la presentación taurina, un tierno perrito negro hizo su aparición en el coliseo. No contento con meterse al escenario, el can se acercó al bovino para azuzarlo frente a los miles de espectadores.

Los presentes en el coliseo no solo se sorprendieron por la velocidad del perrito, quien escapó en reiteradas ocasiones del gran animal, sino que también se mostraron preocupados por lo que le podía pasar.

Por suerte, al final del video no se vio ninguna escena trágica y todo terminó con risas y aplausos. A la fecha, el video ya ha conseguido más de 17.000 ‘me gusta’ y medio millón de visualizaciones.