Peruana pide a DJ en Estados Unidos que ponga “La escobita” de Marisol, pero todo salió mal

Salir del Perú para vivir en el extranjero puede significar un gran logro, pero a la vez un sacrificio. Así, los días fuera hacen que las personas extrañen aún más sus costumbres, comida y hasta fiestas con canciones que les recuerden su ciudad. Esto fue lo que pasó con una joven que, tras acudir a una discoteca en Estados Unidos, pidió solo una cumbia peruana, pero nada acabó como ella esperaba.

La cumbia es un género bastante popular en Perú, por lo que es infaltable en las fiestas y discotecas. Cuando la joven acudió a un evento en Estados Unidos, no dudó en acercarse al DJ de la fiesta para hacer un pedido musical.

Ella solicitó la canción “La escobita” de Marisol. El encargado de la música no lograba entender su pedido y simplemente la ignoró. Minutos más tarde volvió a insistir, pero también fue rechazada.

Finalmente, pensó que lo había logrado, puesto que el DJ le confirmó que buscaría y pondría la canción. Claramente, esto no ocurrió y nunca pudo escuchar la cumbia. Una de sus amigas grabó este momento y, tras publicarlo en TikTok, no tardó en volverse tendencia.

Miles de usuarios peruanos reaccionaron el video y se animaron a dejar divertidos comentarios. “Los gringos no entendían de qué les hablaba”, “Cómo que Marisol no va a ser conocida en Estados Unidos”, “Me quitas la cumbia y me quitas la vida”, fueron algunos de ellos.