Le tira un tortazo en la cara a su abuela y ella toma una drástica decisión: “Estás desheredada”

¡No se lo esperaba! Un nuevo video se hizo viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue una señora de la tercera edad que debía apagar la vela de su pastel por su cumpleaños número 80, pero fue víctima de una cruel broma por parte de su nieta. Por esa razón, tomó una radical decisión.

Ciertamente, es una costumbre que, a los que celebran su natalicio, les tiren un tortazo en el rostro. Sin embargo, a todos no les agrada eso, tal y como le sucedió a esta señora que no toleró la acción y lo demostró inmediatamente.

Según las imágenes compartidas en las redes sociales, le cantaban por su cumpleaños a la anciana, pero su nieta quiso jugarle una broma y empujó su cabeza contra el pastel para que se manche un poco.

No obstante, ella no lo tomó bien y le aseguró a la joven que se quedaría sin herencia. Por su parte, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes en torno a lo sucedido.

“Se le veía tan delicada para sorprender con la voz”, “Un claro ejemplo de cómo perder la herencia en cinco segundos”, “Creí que era don Ramón”, “Yo seré esa señora”, “Yo quiero ser una abuela así”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

Hasta el momento, el video ha conseguido más de 4 millones de reproducciones en TikTok y la usuaria que lo publicó fue @mamita.olga.