En TikTok se difundió un video hecho por una mujer originaria de Colombia, este 5 de enero. En él, se escucha que la joven expone los puntos que debería tener su pretendiente. Sus requisitos encendieron polémica en redes sociales, al punto de volver viral el clip.

Video viral en TikTok

La usuaria conocida con el usuario “Salpicón” respondió un comentario en el que una seguidora le pedía explicar los atributos que debía cumplir un hombre para que fuera su novio. Por supuesto, la mujer no desaprovechó la oportunidad e hizo una lista sobre su ‘prototipo’ de hombre.

Entre las ‘cualidades’ que debe tener dicho varón están: tener dinero, poseer auto propio, ser profesional y no técnico, hablar dos idiomas, no tener hijos, ser independiente, considerar hacerse la vasectomía, entre otras cosas.

“Tiene que tener por lo menos un vehículo. Preferiría motos porque me encantan las motos, pero los carros no me molestan. Eso de ‘vamos en Uber, te mando el carro, nos vemos en la estación’ no me gusta”, dijo.

La tiktoker aseguró que dichos puntos solo eran para sus ‘salientes’, ya que si un hombre quiera ser su pareja, otros requisitos se añadirían a la lista.