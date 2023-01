Quiso ser el protagonista: travieso perrito callejero se enfrenta a ‘dragón’ durante obra teatral

Gran parte de los videos que se publican a diario en las redes sociales como TikTok son protagonizados por perritos, que logran acaparar las miradas y robarse los corazones de los cibernautas por su tierno comportamiento.

Esta vez, el protagonista de este nuevo viral fue un perrito sin hogar que decidió enfrentarse a un ‘dragón’ durante una obra teatral. Así como lo lee, a través de una publicación realizada en la cuenta @Bukele2024, se mostró el preciso instante en que unas personas presentaba un espectáculo sobre hadas, dragones y castillos.

No obstante, el que se convirtió en el centro de atención y hasta robó miles de risas de los presentes fue un can sin hogar, que no permitía que se llevara a cabo la escena. La mascota tomó por la cola al dragón y comenzó a jalarlo, ya que creía que se trataba de un juguete.

Una y otra vez, el animal corrió detrás de los hombres disfrazados de dragón para arrancarles la cola. Incluso, uno de los actores simuló enfrentarse al peludito con su espada.

El número no salió como lo esperaban, pero sí lograron sacar miles de sonrisas con la majestuosa actuación del perrito. Usuarios en TikTok no tardaron en dejar sus comentarios y algunos aplaudieron a Firulais por hacerlos pasar una divertida tarde. Aunque muchos pensaron que a los actores no les fue como esperaban.

“No es un pájaro, no es un avión, es superfirulais”, “El perro fue el más valiente que se enfrentó a un dragón”, “Ni en Hollywood pudieron hacerlo mejor. Premio Oscar a Firulais”, “Ojalá le hayan dado un poquito de comida, agua y sobre todo mucho amor”, “Firulais quería ser el protagonista de la obra”, fueron algunos mensajes que dejaron los cibernautas en la caja de comentarios.