A falta de lápiz labial, mujer se pinta la boca con plumón rojo y escena se hace viral

TikTok es una de las plataformas más utilizadas por los cibernautas para presentar diversos clips que, dependiendo de su contenido, logran volverse virales en cuestión de minutos. Eso exactamente pasó con una nueva publicación protagonizada por una mujer que acaparó las visualizaciones en la popular red social.

Mediante la cuenta @Esmeronca se logró ver el método que utilizó una dama para pintarse los labios, pues no contaba con un lápiz cosmético para darle color a su sonrisa.

Todo parece indicar que la mujer no lo pensó dos veces para llevar a cabo su cometido, y utilizó un plumón rojo para pintarse los labios. Como se vio en la grabación, la señora incluso se delineó con marcador marrón el borde de la boca para luego pasar a colocarse el color.

PUEDES VER: Jóvenes se topan con un ave australiana y lo graban sin saber de su extrema peligrosidad

Al ver el clip, que hasta el momento ha acaparado la atención de más de 2 millones de cibernautas, muchos no esperaron para dejar sus comentarios, entre los que aplaudieron la idea y otros cuestionaron la actuación, pues el plumón tiene productos nocivos para la piel humana.

“Qué espanto”, “No se me había ocurrido”, “Yo lo aplicaba en la preparatoria, pero con plumones de colores”, ¿Y ahora cómo se lo quita?, “Antes muerta que sencilla”, “Yo lo hice y me ardió la boca”, “Espero no sea plumón permanente, porque se le borrará la sonrisa”, fueron algunos mensajes dejados en la publicación de TikTok.