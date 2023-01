Madre juega broma pesada a su hija y le manda a comprar orejas de pollo: “¿Qué te dijeron?”

Un nuevo video se volvió viral en TikTok. En esta ocasión, una madre de familia le jugó una pesada broma a su hija mayor al mandarla a comprar orejas de pollo. Por si esto fuera poco, la mujer grabó el momento en el que la adolescente regresó a su casa y le dijo que no tenían dicho producto en el mercado.

Madre suelta carcajadas al ver a su hija regresar sin las orejas de pollo

En las imágenes, que fueron compartidas por la cuenta @NancyAlvare, la madre visualiza desde el segundo piso de su casa la llegada de su descendiente junto con su hermanito, quien la acompañó al mercado. Ella no pudo evitar estallar de risa mientras se desarrollaba la curiosa escena.

Cuando ambos entraron por fin a la vivienda, la señora se dirigió a la muchacha y le preguntó: “¿Qué te dijeron?”. Ante esto, la menor respondió: “Que no tenían”.

Con el fin de conocer más detalles de lo sucedido en el centro de abastos, la mujer también consultó al pequeño heredero. “¿Cómo le dijo, Leonel?”, dijo la madre. “‘Señora, ¿me da oreja de pollo?’; y ella contestó: ‘No, hija, no se vende’”, narró el niño.

Usuarios reaccionan al video en Tiktok

Hasta el momento, el clip ha sumado más de 10 millones de visualizaciones en la plataforma china. Asimismo, ha recibido 653.700 me gusta y cientos de hilarantes comentarios en torno a la pesada broma que la señora le hizo a su hija.

“Sí te pasaste de broma con tu hija, me contagiaste mucho con tu risa”, “Qué bárbara, cómo pudo hacer eso... Ahora me ha dado la idea de jugársela a mi peque”, “A mí me la hicieron con las patitas de pescado”, “Señora, qué buena broma”, escribieron algunos usuarios.