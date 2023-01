El trend de Paolo: joven pinta su camioneta para pedirle a su novia que no termine la relación

TikTok ha sido testigo del posible nacimiento de un nuevo trend. Recientemente, se ha hecho viral la manera en que un hombre escribió mensajes sobre su carro para pedirle a su novia que no den por finalizada su relación sentimental. El hecho fue registrado por un joven que encontró el vehículo pintado con frases como “No me abandones, te amo”.

Anteriormente, se conoció el caso de Paolo Mesía, actual regidor del distrito de Miraflores, quien fue calificado como el “infiel del año” cuando se difundieron imágenes de su auto con mensajes ofensivos.

PUEDES VER: Estudiantes de la UNMSM responden preguntas de cultura general y sorprenden a miles

Video viral en TikTok

En el video viral de TikTok se aprecia a un joven que está manejando un vehículo por las calles de Lima justo en el momento en que encuentra un carro blanco pintado por todos lados con frases como “Te amo, Lucero” y “No me abandones, te amo”.

Es posible que estemos ante el nacimiento de un nuevo “trend” en esta red social y no nos sorprendamos si en un futuro cercano encontramos más publicaciones de este estilo que busquen mostrar gestos de amor o venganzas.

PUEDES VER: Mujer conecta una patineta a la silla de ruedas con batería de su esposo para pasear sin fatigarse

Reacciones de los usuarios de TikTok

Las reacciones de los usuarios en TikTok fueron en la línea de la creación de una nueva tendencia, algo que atemoriza a algunos que no quieren llegar a esos extremos para demostrar el amor que tienen por sus parejas.

“Ya se está haciendo viral esa modalidad, después todos los carros van a terminar pintados”, “Se volvió trend”, “No les den ideas jajaja”, “Hagamos el trend de Paolo”, fueron algunos de los comentarios presentes en el video.