Mujer prohíbe que su novio escuche a Bad Bunny porque su música lo incita a ser infiel

¡Es una regla para estar con ella! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue una mujer que sorprendió con unas declaraciones, pues reveló que no deja que su novio escuche las canciones del cantante Bad Bunny porque lo podrían incitar a ser infiel.

Ciertamente, sus palabras han generado mucha polémica, pues dijo lo siguiente: “Yo no dejo que mi novio escuche Bad Bunny porque esas canciones incitan a ser infiel, las canciones en general de reguetón. Y en lo particular mi novio porque lo escuchaba, pero se lo prohibí, ya le dije que mejor otra música que no sea esa”.

Por su parte, los cibernautas no aguantaron las ganas y respondieron al contenido audiovisual que se viralizó en las redes sociales, pues algunos se mostraron totalmente en contra, mientras que otras la apoyaron porque se sintieron identificadas.

“Pero bien que ella se las sabe”, “Fácilmente sería yo”, “No encuentro fallas en su lógica”, “Eso es muy cierto. Es muy sabia”, “Le diré lo mismo a mi novio”, “Se las sabe todas”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, a pesar de que ya había dejado en shock a muchas personas, quiso provocar más controversia al afirmar que los hombres que escuchaban reguetón pueden ser infieles, por lo que hasta aconsejó a qué cantantes oír.

“Probablemente, todos los hombres que escuchen reguetón son infieles. Por esa razón, recomiendo a las mujeres que estén con chicos que escuchen temas de José José o las de ‘Amor eterno’ para que no las engañen”, dijo.

El video se ha viralizado en todas las plataformas digitales y el usuario que lo publicó fue @icefire_oficial.