Captan supuestos tiburones en una playa de Barranca y usuarios quedan en shock

¡De película! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el turno fue de un grupo de bañistas en una playa de Barranca. Ellos se limitaron a estar en la orilla por temor a unas extrañas figuras que parecían ser tiburones, tal y como en una cinta de terror.

Debido al intenso calor, las personas suelen relajarse en las playas del litoral peruano. Sin embargo, algunos se llevan un gran susto ante cualquier acontecimiento desconocido, tal y como ocurrió en este caso.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, unas raras figuras fueron captadas en el mar de Barranca, por los que los bañistas no se atrevieron a darse un chapuzón, pues pensaron que eran tiburones. Asimismo, los usuarios de la comunidad virtual quedaron atónitos al ver la escena, aunque otros aseguraron que no había nada que temer porque lo más seguro era que fueran delfines, ya que los depredadores no solían estar en aguas calientes.

Seguidamente, la curiosa escena se viralizó en las redes sociales y los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes en torno a lo sucedido.

“Seguro se filmaba ´Tiburón 15’″, “Eran pulpos”, “Acabo de darme cuenta de que ya no me gustan las playas”, “Los peruanos somos bien ciegos, son comadrejas”, “Son delfines. Los tiburones no están en aguas frías como las nuestras”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el clip ha logrado más de 500.000 visualizaciones en TikTok. El usuario que lo publicó es @enzosilvavasquez.