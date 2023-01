Foca sale del mar para jugar con un perrito en la playa y usuarios reaccionan en TikTok

En TikTok, una usuaria registró el preciso momento en el que una foca y su perrito jugaban en la orilla de una playa. Juntos protagonizaron un video que enterneció a miles de usuarios, quienes dejaron un comentario.

Video viral en TikTok

El material, cuya descripción es “mi mamá pensando que mi perrito estaba jugando con otro perrito”, se difundió en la plataforma china más popular entre los jóvenes en los últimos años. Este video ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones y cientos de respuestas de los usuarios.

“El perrito contándole a su amigos: ‘No me van a creer con quién jugué'”, “Es otro perrito, pero del mar”, “Un amor separado por el mar”, “Muy bien, no discrimina si el otro no es igual a él, habla muy bien de la mami”, “La naturaleza es asombrosa realmente, el otro perrito invitándolo a nadar”, fueron algunas de las respuestas en el post.

Un caso similar

No es la primera vez que una foca sale de las aguas para ponerse a jugar con mascotas. En España, hace algunos meses, también se registró la interacción de un perrito con el animal de mar. En esa ocasión, incluso, ambos utilizaron un juguete que movían de un lado al otro.