Hombre del Centro de Lima es sorprendido por mujer que lo desafió a sensual duelo de baile

¡Todos quedaron atónitos! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue el famoso bailarín del Centro de Lima que realizaba una demostración de su talento como cualquier otro día cuando, de repente, fue sorprendido por una mujer que lo retó a bailar frente a todo el público.

Ciertamente, los clips sobre personas que hacen coreografías de danzas sensuales siempre tienen buena acogida, pues muchos se quedan sorprendidos con el talento que derrochan los actores principales, tal y como ocurrió en este caso.

Según las imágenes compartidas en las redes sociales, el hombre bailaba como lo suele hacer en el Centro de Lima. Sin embargo, no imaginó ser sorprendido por una mujer que se acercaría para bailarle y desafiarlo a dar todo de sí para que no se quede atrás.

Si bien Kevin, el muchacho venezolano que se ha ganado el cariño de la gente por sus singulares pasos, estuvo a la altura del reto, ella sobresalió por su atrevimiento pese a la multitud que los rodeaba, quienes los llenaron de aplausos.

Asimismo, los cibernautas no tardaron en reaccionar acerca de la curiosa escena: “Lo hizo leña a Kevin”, “Eso sí es baile”, “La chica tiene mucha soltura”, “Muy bien, amiga, no te dejaste”, “Me enamoré, pero no de Kevin”.

El divertido video no tardó en viralizarse en las diferentes plataformas digitales como Facebook, TikTok, Instagram, etc.