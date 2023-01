Mujer sorprende al cargar a su enamorado en su espalda tras una fiesta: “Eso es amor”

¡Una muestra del verdadero amor! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue una joven que sorprendió a toda la comunidad virtual al no abandonar a su enamorado luego de una fiesta, pues decidió colocarlo en su espalda y llevarlo a su casa para que no le pase nada.

Ciertamente, existen muchas maneras de demostrarle cariño a la persona que nos gusta, y una clara muestra fue lo hecho por esta muchacha que —a pesar de que su novio no podía caminar— hizo todo lo que estaba en sus manos para cuidarlo.

Según las imágenes compartidas en las redes sociales, ambos salían de una fiesta. Sin embargo, debido al exceso de bebidas alcohólicas, él no se podía sostenerse en pie, pero ella tuvo una brillante idea.

Pese a que es poco común, pues la diferencia de masa muscular entre hombres y mujeres muchas veces no lo permite, la joven no la pensó dos veces y lo cargó en su espalda para llevarlo sano y salvo a casa, lo que fue una clara muestra de amor de su parte. En ese sentido, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de mensajes al respecto.

“Eso es amor”, “Ese tipo de mujeres valen oro”, “Solo un amor correspondido lo hará”, “Así es cuando realmente te ama”, “Daría la vida por una mujer así”, “Gran mujer, gran ser humano”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

Hasta el momento, el video ha conseguido más de dos millones y medio de visualizaciones en TikTok y el usuario que lo publicó fue @marcos10gf.