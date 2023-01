Joven le juega broma a su madre con muerte de Chayanne y casi colapsa: “No puede morirse”

En TikTok, se ha hecho popular un trend que busca engañar a los padres o familiares sobre el fallecimiento de sus artistas favoritos. La temática es bastante cruel y algunos la han considerado ‘sádico’.

Video viral en TikTok

Uno de los clips más vistos con esta modalidad es de una mujer, quien no pudo contener el llanto al escuchar que el artista puertorriqueño Chayanne había muerto producto de un accidente. “No, hija, no es cierto. No puede ser posible”, gritó la señora.

Sin embargo, la broma termina pronto, pues la mujer comenzó a hiperventilar por la sorpresa de la información. “¿Cómo se va a morir Chayanne? No puede morirse. Nos da un infarto a todas las que tenemos su edad”, comentó tocándose el pecho para controlar su respiración.

Comentarios en redes sociales

Por supuesto, la reacción de la señora se hizo viral y el video, cuya descripción es “broma a mi mamá”, ya cuenta con más de un millón de reproducciones y miles de comentarios a los que les sacó una sonrisa la actitud de la mujer.

“Yo creo que Chayanne es tu papá”, “La doñita ja, ja, ja hasta el aire le faltaba”, “Le dieron 10 años de vida a Chayanne”, “Chayanne es la estabilidad emocional de esta mujer”, “De todas las que he visto, ella es la que más quiere a Chayanne”, fueron algunas respuestas de los internautas.