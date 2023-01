Perro se enfrenta a rata en la calle y juntos protagonizan singular ‘batalla’

Miles de usuarios en TikTok han quedado impresionados al ver un reciente video viral publicado en la plataforma. Estas imágenes tienen como protagonistas a un perro y una rata. Ambos animales se encontraron en la calle y se enfrascaron en una dura ‘batalla’ delante de varios transeúntes.

Tal como se puede apreciar en el video compartido por @emanuely062, un perrito que iba de paseo con su dueña se encontró a un roedor en la calle y no dudó en acercarse. Pese a que muchos pensaron que se aproximaban para jugar, otro era el fin.

El can comenzó a ‘atacar’ al ratón y este no tuvo reparos en defenderse y dar varios saltos para escapar del perrito. La dueña del animal se apresuró en grabar este tenso momento y no dudó en compartirlo en sus redes sociales.

Gracias a TikTok, las imágenes pronto se volvieron tendencia y acumulan más de un millón de reproducciones en la plataforma. Por otro lado, diversos usuarios se animaron a dejar todo tipo de comentarios.

“Stwart Little”, “No es tímido ni a palo”, “Esta debe estar en el top 10 de las batallas más épicas de internet”, se lee entre las respuestas de los usuarios.