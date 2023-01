Cubano queda impactado al ingresar a supermercado peruano por primera vez: “Es otra dimensión”

Las redes sociales nuevamente dejan sorprendidos a los usuarios al mostrar todo tipo de contenido. Uno en particular que llama la atención es aquel que muestra a extranjeros compartiendo sus experiencias al vivir en otro país. Omarito informa es el canal que ya ha conseguido varios seguidores con un contenido interesante.

El muchacho oriundo de Cuba llegó a Perú en 2019 para iniciar una nueva vida. Desde entonces, se ha dedicado a utilizar sus redes sociales como medio para contar cómo es su experiencia en otro país, además de resaltar las diferencias que existen con el suyo.

En un reciente video, el joven visitó un concurrido supermercado de Lima, Perú. Al ver los anaqueles repletos de productos y el nivel de compra de los peruanos, él dijo cuál es la gran diferencia con Cuba.

“En Cuba si comes, no te vistes. Si te vistes, no comes. El cubano vive del invento, de lo que puede ‘robarle’ a Estados Unidos. Los que viven un poco mejor son aquellos que tienen familiares en el exterior, los cuales envían remesas mensuales y con eso pueden tener acceso a productos que aquellos que no tienen remesas no pueden comprarlos”, señaló.

Recalcó que las oportunidades no son las mismas en su país y que cuando pisó un supermercado por primera vez en Perú quedó impactado por las facilidades y abastecimiento del lugar.

Su experiencia generó diversas reacciones en las redes sociales, principalmente de aquellos que se sintieron identificados con él. Las imágenes acumulan miles de ‘me gusta’ y reproducciones en varias plataformas.