¡Perfecto catador! Albañil acierta 5 marcas diferentes de cerveza con los ojos vendados

En la mayoría de celebraciones familiares o sociales no faltan las cervezas o alguna otra bebida alcohólica. Es más, con el pasar de los años, muchas personas se vuelven catadoras de estos licores y logran reconocerlas hasta con los ojos vendados, como el protagonista de este nuevo video que ha llamado la atención en TikTok.

Un albañil protagonizó uno de los clips que sacó más de una sonrisa en la popular red social, pues logró atinar con cinco marcas diferentes de cerveza y con los ojos vendados. Solo hizo falta su perfecto paladar para identificar de qué estaban compuestos cada una de las bebidas alcohólicas que probó.

Un grupo de constructores se animó a realizar un pequeño concurso en medio de la obra en la que participó uno de los obreros, que dejó atónitos a los usuarios en redes sociales con el resultado.

Como se mostró en el clip compartido en la cuenta @Luisitotime2.0, los hombres colocaron cinco latas de cervezas acompañadas de billetes. Por cada marca que acertara se llevaba de premio el dinero.

Tras acertar las cinco marcas que habían puesto como reto, el sujeto logró ganarse los 500 pesos mexicanos (100 dólares americanos). Según declaración del ganador, tiene 20 años de buena experiencia bebiendo, por lo que ya conoce cada uno de los ingredientes de las cervezas comercializadas en el país.

El clip logró más de 6 millones visitas y miles de comentarios, muchos aplaudiendo la habilidad del constructor.

“Luego dicen que uno no gana nada por tomar”, “Nunca pensé que ser borracho, rendiría fruto”, “Yo quiero participar”, “Y mi mamá dice que tomar no me dejará nada bueno”, “Sí que sabe de cervezas”, “Buen catador”, fueron algunas reacciones a la curiosa publicación de TikTok.