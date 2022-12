Quiso regatearle a vendedora de La Parada y recibe insólita respuesta: “Tacaño eres”

Acudir a los famosos mercados de segunda mano en Lima es muy común entre los peruanos. En estos lugares se pueden encontrar todo tipo de artículos usados o reparados a precios bastante accesibles; sin embargo, nunca faltan quienes aún esperan precios más reducidos. Esto fue lo que intento un joven youtuber, pero se llevó una gran sorpresa.

Tal como se aprecia en el video viral de TikTok, el creador de contenido para el canal Dilo nomás acudió hasta La Parada para adquirir algunos productos. Encontró unos muñecos de Dragon Ball Z, los cuales tenían un costo de 10 soles. Para esto, intentó jugarle una broma a la comerciante.

“¿5 soles no señora?”, le dijo. “10 soles” respondió la mujer. Sin embargo, el joven quiso ‘regatear’ el precio y le ofreció 8 soles por la figura. Jamás imaginó la respuesta que recibiría. “Ya ves, para qué me dices eso. Todavía estás que me grabas. ¡Eres tacaño, duro para pagar!”, dijo enérgicamente la mujer.

Todo acabó en risas para calmar la situación, pero el video generó divertidos comentarios en TikTok, sobre todo de usuarios que mencionaron haber pasado por situaciones parecidas. “Me da vergüenza regatear, pero es todo un arte”, “Buena estrategia la risa para que la señora no reniegue y sepa que es una broma”, “Más fría la doña”, se lee entre las respuestas a los usuarios.