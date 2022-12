Hombre tomaba una siesta en horas de trabajo hasta que ocurrió singular incidente

Para algunas personas, las horas de trabajo pueden resultar agotadoras. Es por ello que, en algunas ocasiones, optan por tomar una siesta durante su jornada laboral, tal y como hizo el hombre que protagoniza un nuevo video que se volvió viral en redes sociales.

Incidente lo hizo despertar

A través de la cuenta de TikTok @gerry.pro, fueron difundidas las imágenes de las cámaras de seguridad de una oficina. Estas registraron un curioso momento ocurrido el último domingo 25 de diciembre. En el material audiovisual se ve a un hombre sentado en su escritorio mientras duerme.

Su colega, quien lo observa desde su sitio, parece decirle que despierte. El sujeto hace caso omiso al pedido y continúa su siesta. Segundos después, su silla se inclina, causando que resbale y casi caiga al suelo.

Escena se vuelve viral en redes sociales

La mujer corrió hasta su lugar e impidió que se accidente, pero todo quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el centro de trabajo. El video fue subido a redes sociales.

Cientos de usuarios no dudaron en dejar hilarantes comentarios al respecto. “Justo en Navidad”, “No creo que sea la primera vez que le pasa”, “Por eso me da miedo dormir en mi oficina”, “Yo no lo hubiera podido levantar de la risa”, escribieron algunos.