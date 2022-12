Mujer se cansa de que sus perros hagan huecos en su patio y los renta como excavadores profesionales

¡De no creer! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, los protagonistas de la historia fueron dos perritos que sorprendieron a la virtual al ser puestos en alquiler por excavar un gran hueco en el patio de su dueña.

Ciertamente, los animales suelen ser los actores principales de los clips más divertidos de internet, pues sus insólitas acciones suelen provocar carcajadas en más de uno, tal y como sucedió en este caso.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, ambos perritos hicieron un gran hueco en el patio de su dueña, por lo que ella registró el hecho y los ofreció en “renta” como excavadores profesionales.

Seguidamente, el curioso aviso se viralizó en las redes sociales y los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes en torno a lo sucedido.

“El perrito le avisa que ya los descubrieron”, “El problema de esas excavadoras es que hacen el trabajo donde uno no quiere que lo hagan”, “¿Cuánto me costará?”, “Espero que no esté tan caro”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el video ha acumulado más de cinco millones de visualizaciones en TikTok y la usuaria que lo publicó fue @griseldagvg.