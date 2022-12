Papá Noel quiere sorprender con su aparición, pero un mal paso lo hace caer: “Casi se nos va”

¡Casi no la cuenta! Un nuevo video se hizo viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un joven que quiso alegrar la noche por Navidad y tomar por sorpresas a sus amigos con su aparición desde el techo. No obstante, nada salió como imaginó e incluso casi sufre un grave accidente.

Ciertamente, la Nochebuena ha sido un gran motivo para que las personas pasen un buen rato junto con sus seres queridos, tal y como ocurrió en este caso, solo que casi termina en tragedia.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, el hombre apareció en la azotea de la casa vestido de Santa Claus para llenar de alegría la fiesta por Navidad. Sin embargo, dio un mal paso y casi se cae por las escaleras luego de que se rompiera un escalón.

Seguidamente, el irrisorio momento se viralizó en las redes sociales y los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes en torno a lo sucedido.

“Casi nos quedamos sin Papá Noel”, “Escupí mi panetón”, “¡Qué dolor! Jo, jo, jo”, “Eso explica por qué Santa Claus no llegó a mi casa”, “Con razón me quedé sin regalo”, “Por eso ya no querrá venir a Latinoamérica”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el clip ha acumulado más de 13 millones de reproducciones en TikTok y la usuaria que lo publicó fue @Floorsarapura.