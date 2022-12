Gatita causa sensación en TikTok con singulares pasos de baile al escuchar reguetón

Un nuevo video se volvió viral en redes sociales. Esta vez, la protagonista es una gatita que captó la atención de cientos de internautas al realizar curiosos pasos de baile al escuchar reguetón. En las imágenes, que fueron subidas a TikTok, se ve a la mascota moviéndose ni bien empieza a sonar la música.

Gatita sorprende bailando reguetón

No es novedad que entre los videos que logran más reproducciones en internet estén aquellos que tienen a los animales como actores principales, puesto que, en ocasiones, su singular actuar provoca risas en más de uno, tal y como ocurrió en este caso.

En el clip, la dueña de la felina puso un conocido tema de reguetón para ver bailar a su mascota y esta no la decepcionó, ya que mostró sus mejores pasos al ritmo de la canción. Ante esto, la mujer no dejaba de alentarla para que no dejara de moverse con la música.

Usuarios reaccionan al baile de la gatita

En la plataforma china, varios cibernautas quedaron sorprendidos con la curiosa escena, la cual logró acumular más 3 millones de visualizaciones. Asimismo, recibió cientos de hilarantes comentarios por parte de usuarios que tomaron con humor el material.

“El gato: ‘Por favor, ayuda’”, “Está pidiéndole que le quite esa canción”, “Maúlla si estás secuestrada”, “Te está implorando por otra canción”, “Dicen que aprenden de lo que ven”, “Quizás quiere que le bajes el volumen o apagues la canción”, fueron los mensajes que escribieron algunos.