¡Quería el iPhone 14! Perrito abre regalo de Navidad, pero se desilusiona con el resultado

Esta Navidad 2022, muchos recibimos regalos que no nos gustan, pero intentamos poner cara de agradecimiento, ya que, al final, lo que importa es la intención. Pero muchos tienen mascotas a las que les regalan presentes en estas fiestas también. Rakito es el perro de una familia chilena que recibió un regalo envuelto por Navidad. Él mostró mucha emoción al abrirlo, pero solo encontró decepción. Y, claramente, no fingió que estaba interesado en lo que le habían regalado.

Rakito, un perro de raza husky, recibió la Navidad junto con su familia en Chile, y uno de los presentes que recibió no le interesó, evidentemente. Aunque al inicio estaba emocionado al abrirlo, cuando el can descubrió que se trataba de un plato de comida, dejó el regalo con la envoltura rota en medio de la sala de la casa y se apartó.

“Quería el iPhone 14“, “Le faltó incluir comida”, comentaron algunos usuarios. ”Yo no pedí esto”, bromeó Carolina, la usuaria de TikTok, como si fuera la reacción de su mascota.

Algunos podrían pensar que tal vez el perro solo reaccionó así porque había terminado de desenvolver el regalo, no porque no le gustara. Pero los regalos de Rakito no se quedaron ahí.

Rakito el perro también recibió comida y un juguete por Navidad. Foto: TikTok/Carolina Apablaza

Rakito recibió dos regalos más y su reacción fue de mucho más interés. La mascota se veía contenta con los sobres de comida, e incluso se puso a jugar con el peluche, dos presentes al parecer valoró más que el plato vacío que había recibido.