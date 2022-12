Perrito hace de reno y lleva trineo de Papá Noel a dar un paseo por las calles

Las personas a menudo usan sus redes sociales para compartir varios tipos de publicaciones. Las acciones también incluyen videos e imágenes de sus mascotas. Al igual que este clip de TikTok, en el que se ve a un pequeño perrito de raza poodle haciendo de reno del trineo de Papá Noel.

Perrito lleva trineo de Papá Noel a dar un paseo por las calles

La grabación, que fue subida por la cuenta @its.chinazu, posee la siguiente descripción: “Ay, mi Perú. No pierdas nunca el espíritu navideño”. Las imágenes muestran a un can paseando por las calles al lado de su dueño. La escena no tendría nada de extraordinaria si no fuera porque el perrito lleva en un trineo a un muñeco de Papá Noel a bordo.

A pesar de ser pequeño, el vehículo llamó la atención de los transeúntes, puesto que estaba adornado con varias luces de colores y un pequeño parlante en la parte de atrás, en el que se escuchaba una conocida canción de Navidad.

Usuarios reaccionan en las redes sociales

Desde que se compartió, el video ha acumulado más de 150.000 visualizaciones y las cifras van en aumento. Los usuarios también han reaccionado a través de los comentarios de la publicación.

“En Perú nunca te aburres”, “Ya sé qué haré el otro año”, “Hermoso espíritu navideño”, “No me den ideas”, “Por eso extraño a mi Perú”, escribieron algunos internautas.