Joven peruano revela cuánto gasta en un día con su pareja: “Es caro tener novia”

¡De no creer! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un joven que sorprendió a la comunidad virtual al revelar cuánto gasta en un día de paseo con su enamorada, a la que le invitó de comer chaufa y hasta la llevó a comprar ropa.

Ciertamente, el amor es una de las sensaciones más esperadas por el ser humano. Por esa razón, cuando consiguen tener a una pareja, se esfuerzan por dar su mejor esfuerzo, tal y como lo hizo este muchacho, solo que dio a conocer todo lo que tuvo que invertir en dinero para hacerla feliz.

Según las imágenes compartidas en las redes sociales, el joven llevó a su novia a un restaurante a comer chaufa y gastó S/22 porque llegó su amiga. Luego subieron a una combi y pagaron al cobrador S/3 de pasaje para llegar a la Cachina, a quien le compró un polo de S/7.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que —como era el cumpleaños de ella— le otorgó un regalo de S/120. En total, todo sumó S/150 en un solo día. Por esa razón, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes al respecto.

“Mejor me voy a las cariñosas”, “Y la amiga que te hizo gastar más”, “No la lleves en combi, llévala en micro”, “Si te ama cuando eres misio, se merece todo cuando tengas mucho”, “Bueno, por el momento no me alcanza para amar”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el clip ha logrado más de 700.000 visualizaciones en TikTok y el usuario que lo publicó fue @elchicodelosaudios.