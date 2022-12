Perros esperan a ser llamados por sus nombres para movilizarse y escena causa furor en TikTok

Los videos de mascotas suelen viralizarse rápidamente en plataformas como TikTok. En esta ocasión, los protagonistas son 23 perros que han logrado captar la atención de los internautas por su extremada obediencia.

Perros esperan atentos oír sus nombres

El clip, compartido por la cuenta @herdynhounds, inicia mostrando cómo un gran grupo de perros se dispone a ingresar a su hogar ordenadamente. La escena no tendría nada de extraordinaria si no fuera porque se escucha a una mujer llamando a cada uno de los canes por sus nombres.

Ante ello, las mascotas esperan muy atentos ser llamados para proceder a abandonar el patio de la casa de acuerdo al orden en el que son nombrados. El hecho fue registrado por la misma dueña de los animales, quien no dudó en subir las imágenes a las redes sociales.

Video se vuelve viral en TikTok

Hasta el momento, el video ha sido reproducido más de 22 millones de veces. Asimismo, ha recibido más de 4 millones de ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

“Para la próxima, llama primero a los más pequeños para que no los pisen”, “¿Por qué no los dejas entrar a todos al mismo tiempo?”, “Pero déjalo pasar primero a Budget, que me lo pisan”, escribieron algunos usuarios.