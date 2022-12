Las travesuras de los niños no tienen límites. Incluso cuando se trata de algún evento importante, ellos siempre hacen de las suyas, tal como ocurrió en un reciente video viral compartido en TikTok. Estas imágenes revelan el preciso momento en el que un grupo de menores ‘arruinan’ su chocolatada navideña por sus ocurrencias. ¿Ya lo viste?

En el video compartido por @alondramendoza012 se puede ver cómo un grupo de niños recibe la visita de unos personajes infantiles acompañados del emblemático Papá Noel, todo como parte de una celebración por Navidad para los más pequeños de dicha zona.

Cuando entraron los personajes, todos los niños se lanzaron sobre el Papa Noel de peluche y, en un descuido le acabaron sacando la cabeza y pusieron al descubierto a la joven que vestía el traje.

Esta escena quedó registrada en un video que pronto se hizo viral. Miles de usuarios no han parado de reír al ver esta ocurrencia, además de realizar algunos comentarios divertidos respecto al comportamiento de los niños.

“Ahora entiendo por qué Gisela no llevó a Papá Noel, esos niños no tienen fe”, “Primero le reinició el Windows al reno”, “Vivo con miedo que me pase lo mismo”, fueron algunas respuestas de los cibernautas.