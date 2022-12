Vendedora obsequia sus zapatillas Jordan a hombre que caminaba con cajas de zapatos en los pies

Navidad es sinónimo de amor y paz. A pocos días de celebrarse esta especial fecha se hacen virales una serie de historias, como la que protagonizó una vendedora con un hombre al que nunca había visto, pero que le inspiró mucha compasión, como mostró un video compartido en Facebook.

Las cámaras de seguridad de un establecimiento captaron el preciso instante en que una mujer que trabajaba en una tienda sintió ternura por un indigente al verlo caminar descalzo y con unas cajas en los pies que fungían como zapatos.

Así como lo lee. A través de una publicación realizada por el canal WCCO-CBS Minnessota, (Estados Unidos) se logró visualizar el momento en que la altruista dama identificada como Ta Leia Thomas hizo su buena obra con un hombre que la sorprendió con unos ‘zapatos’ de cartón. La muchacha le obsequió unas zapatillas Jordan al visitante inesperado.

El sujeto en situación de calle pasaba por el centro de trabajo de Leia, una licorería en el centro de Brooklyn, cuando un detalle llamó su atención. Según las imágenes, el hombre escarbaba la basura y fue allí donde encontró las cajas. Se las amarró a los para irse caminando sin ningún problema.

“Vi sus pies y automáticamente me quité los zapatos”, afirmó la trabajadora. “Dijo que ‘nadie me hubiera dado zapatos así’. Y contesté, ‘Bueno, no soy todo el mundo’. Y él estaba como ‘Muchas gracias’, y lo veo alejarse y se va con orgullo “, continuó detallando la mujer.

Tras ver las imágenes, el gerente de seguridad de la tienda mostró el clip a su jefe y este se mostró muy orgulloso y expresó que le gustaría tener más trabajadores como Leia Thomas.

El clip de Facebook ha logrado miles de reproducciones y miles de comentarios, entre los que agradecieron a la noble mujer su lindo gesto.