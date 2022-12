¡Se hizo el loco! Dueño encuentra a su perro en la calle y este ‘finge’ no conocerlo

Un perrito dio muestra una vez más de que los animales tienen increíbles comportamientos, como la mascota que se convirtió en la nueva protagonista de este viral compartido en TikTok, el cual sacó más de una sonrisa a los cibernautas por su peculiar actuación.

A través de @Soycesargeme se mostró el preciso instante en que un encantador peludito fue descubierto fuera de su casa. No obstante, la reacción que tuvo al ver a su dueño dejó sorprendidos a los amantes de los animales.

Al notar que había sido ampayado en la esquina de una avenida por su propietario, el pequeño cuadrúpedo simuló no conocer al hombre que le brindaba cariño y atención. Así como lo lee. Al parecer, el canino quería evitar un regaño y no tuvo otra alternativa que mirar hacia otro lado y disimular desconocer a su amo. Momento después, se acercó a su propietario, pues quería recibir algunas caricias.

El clip de tan solo 27 segundos de duración ha logrado más de 26 millones de visualizaciones y miles de graciosos comentarios, entre los que destacaron la actuación del perrito para no ser ‘reconocido’ por su cuidador.

“No te conozco, salvo que lleves comida y me invites”, “Cómo camina disimuladamente”, “Si no lo veo, tampoco me ve”, “El perro: ‘Yo no hablo con desconocidos’”, “El perro: ‘Oye, te anda buscando tu mamá’”, “El perro al ver a su dueño: ‘Sabrá Dios quién es’”, fueron algunos mensajes dejados en la caja de comentarios de la publicación de TikTok.