¡Pudo ser fatal! Se hace forado en el piso y jóvenes se hunden durante fiesta de promoción

Diciembre es el mes en el que la gran mayoría de estudiantes de los colegios de Sudamérica realiza su fiesta de promoción para dar fin a un ciclo escolar. Eso precisamente celebraban unos muchachos, sin imaginar que les pudo ocurrir una tragedia, como mostró una grabación que no tardó en convertirse en viral en TikTok.

Como se vio en un clip de la cuenta @Team_peru_origina_01, un grupo de adolescentes bailaba en círculos. Ellos estaban muy alegres, pues culminaba la etapa escolar para pasar a la educación superior universitaria.

Todo marchaba bien hasta que, de pronto, el piso comenzó a ceder, ‘tragándose’ a la gran mayoría de invitados a la reunión. Una de las asistentes del evento grabó con su celular el preciso momento en el que los muchachos se hundieron dentro del forado.

Al parecer, ninguno resultó con graves lesiones, pero sí muy aterrados, pues nunca imaginaron que pasarían por una experiencia como les sucedió en la noche de promoción.

Los usuarios han reproducido el clip miles de veces y no faltaron los comentarios.

“Literalmente, rompieron la pista de baile”, “A mí no me engañan. El animador sabía, por eso, los mandó al medio”, “El ingeniero bailarín hizo los planos”, “Los que se quedaron fuera del hueco no viajan con la promo”, “Llevaron el perro a otro nivel”, “Un recuerdo inolvidable”, fueron algunos curiosos comentarios de los cibernautas en la publicación de TikTok.