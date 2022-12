Hombre se somete a la vasectomía, pero el día siguiente se entera de que su esposa está embarazada

¡No lo podía creer! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista del video es un sujeto que decidió someterse a la vasectomía, pero luego se enteró de que se convertiría en papá otra vez.

Ciertamente, tener un hijo es una gran responsabilidad. Por esa razón, muchos hombres deciden hacerse una operación de esterilización, tal y como sucedió en este caso. Sin embargo, el final no fue lo que imaginó.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, él se sometió a una vasectomía para que no tengan más hijos y su esposa no sufriera con otra operación. No obstante, todo dio un giro de 180 grados cuando el día siguiente se enteraron de que ella estaba embarazada.

PUEDES VER: Padre peruano baila huaylas con su hija en su fiesta de promoción y usuarios lo felicitan

Seguidamente, la curiosa historia se viralizó en las redes sociales y los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes en torno a lo sucedido.

“Cerró con broche de oro”, “Es como hacer un gol en el último segundo”, “El regalo de despedida”, “Esta historia está mejor que las de ‘La rosa de Guadalupe’”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el clip ha acumulado más de cinco millones de reproducciones en TikTok y la usuaria que lo publicó fue @annylopez_studiogl.