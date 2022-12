Qatar 2022: hinchas argentinos asisten a iglesia, pero en vez de rezar le cantan a la selección

Los hinchas argentinos han demostrado ser de los más fieles y empedernidos que existen en todo el planeta. Actualmente, la euforia en dicho país está por los cielos, pues su selección está muy cerca de disputar un partido contra Croacia para definir al primer finalista de la Copa del Mundo. Tanto es el fanatismo que tienen en Argentina que han llevado sus cánticos hasta un altar religioso, tal como se ha visto en un reciente video viral de TikTok.

Se trata de un clip subido por @imnotpilii, una usuaria que pudo presenciar el momento exacto en el que decenas de argentinos asistieron a una iglesia para, religiosamente, pedir por su equipo.

PUEDES VER: Alquila un stand para vender los productos que hizo su mamá por Navidad, pero nadie le compra

No obstante, lo que se ganó las risas de los internautas fueron los cánticos, pues en vez de rezar, los jóvenes no tuvieron mejor idea que cantar la típica canción argentina.

“Creo que así no son las misas, pero como no voy, no opino”, se lee en la descripción del video. A la fecha, este entretenido TikTok de 21 segundos ya cuenta con más de 135.000 ‘me gusta’ y más de 700 comentarios.

“Mejor no digo nada porque yo una vez grite un gol en una iglesia”, “Que Dios nos perdone, pero Argentina es Argentina”, se lee en los comentarios.