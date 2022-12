Trabajadores de conocido restaurante limeño le cantan ‘Feliz Cumpleaños’ a un joven ebrio

Muchas veces, el alcohol suele jugar una mala pasada a las personas, más aún cuando estas tienen sueño o están cansadas. Un claro ejemplo de esto se ha evidenciado en un reciente video viral de TikTok, el cual ha capturado el preciso momento en el que dos amigos asistieron al conocido restaurante llamado Siete Sopas, ubicado en Lima. A pesar del vergonzoso momento, los trabajadores hicieron que se convierta en algo muy divertido.

Se trata de un video subido por @flabianaad, una usuaria que se encontraba en el mismo lugar cuando todo ocurrió. Cabe recalcar que este establecimiento opera, por lo general, en horas de la madrugada, por lo que la mayoría de público visitante suele estar cansado.

Cuando todo parecía estar normal, la joven notó que frente a ella había dos muchachos que estaban completamente dormidos. Lo más gracioso es que los trabajadores del restaurante empezaron a cantarle la clásica canción de “Feliz cumpleaños” para ver si despertaban, pero sus intentos fueron en vano.

A pesar de la bulla y los aplausos, los muchachos habían caído en un profundo sueño del que no podían despertar. Todo indica que los jóvenes habrían tenido una larga noche y que, producto del alcohol, se quedaron dormidos.

A la fecha, este video ha alcanzado los 25.000 ‘me gusta’ y ya cuenta con más de 300.000 reproducciones.

Hombre va a pescar al lago y cuando creía haber conseguido un pez de gran tamaño sacó un cocodrilo

Un claro ejemplo de esto se ha evidenciado en un reciente video viral en el que un pescador se encontraba en lo profundo de un lago a punto de sacar uno de los pes más grandes de su vida.

No obstante, cuando todo parecía normal, el hombre notó que el animal estaba haciendo mucha presión para salir del agua, por lo que tuvo que duplicar su fuerza para ver qué era lo que había pescado.

Finalmente, el animal salió de lo profundo del agua, pero no era nada de lo que el señor esperaba, pues se trataba de un inmenso cocodrilo. Para el señor esto no representó ningún peligro y, al contrario, se mostró muy amigable, por lo que no tuvo otra opción que dejarlo en libertad. Sin duda fue un miedo terrible.