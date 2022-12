Hombre va a pescar al lago y cuando creía haber conseguido un pez de gran tamaño sacó un cocodrilo

Cada vez son más las personas que optan por pasar su tiempo libre en el mar y poder probar suerte en la pesca. Aunque este deporte lleva mucho tiempo de antigüedad, son de todas las edades las que prefieren ir con un gran grupo de amigos. A pesar de que la experiencia en esta actividad acuática mejora las probabilidades de poder conseguir algún pez, es muy difícil tener la certeza de lo que se encontrará debajo del agua.

Un claro ejemplo de esto se ha evidenciado en un reciente video viral en el que un pescador se encontraba en lo profundo de un lago a punto de sacar uno de los pes más grandes de su vida.

No obstante, cuando todo parecía normal, el hombre notó que el animal estaba haciendo mucha presión para salir del agua, por lo que tuvo que duplicar su fuerza para ver qué era lo que había pescado.

Finalmente, el animal salió de lo profundo del agua, pero no era nada de lo que el señor esperaba, pues se trataba de un inmenso cocodrilo. Para el señor esto no representó ningún peligro y, al contrario, se mostró muy amigable, por lo que no tuvo otra opción que dejarlo en libertad. Sin duda fue un miedo terrible.

Cabe recalcar que el video ha alcanzado grandes cifras en pocos días de haber sido subido. A la fecha, ya ha conseguido más de medio millón de ‘me gusta’ en Instagram.

