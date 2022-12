¡Se robó el show! Perrito callejero sube al escenario e interrumpe presentación de bailarina

También quería ser parte del elenco y presentar su número. Los perros son animales súper encantadores que logran ganarse el corazón de miles de usuarios en las redes sociales. Este es el caso de un tierno can callejero que logró subir al escenario durante una presentación musical y hacer de las suyas. Como era de esperarse, el clip no tardó en hacerse tendencia en TikTok y lograr miles de reproducciones.

Un perrito sin hogar decidió que ‘sin él no habría show’, por lo que no dudó en subir a un escenario en el preciso momento en que una joven bailarina presentaba su número. Aunque no lo creas.

No se sabe cómo el intrépido animalito evadió la seguridad y logró meterse en el escenario. En lugar de sentarse o acostarse a un lado, comenzó a expresar su alegría y emoción con la mujer que realizaba una serie de movimientos artísticos.

Por más intentos de los miembros del equipo técnico, el can hacía caso omiso a sus llamados y prefirió continuar con su show. Finalmente, uno de los hombres logró bajar al ‘artista de cuatro patas’ para que la mujer terminara su magnífica presentación.

Usuarios en TikTok aplaudieron la paciencia de la joven para con el inocente perrito, que pensaba que estaban jugando con él. El clip ha superado los 1,5 millones de reproducciones en redes.